Dhamtari Snake Bite: सो रही मां-बेटी को जहरीले करैत ने डसा! डेढ़ साल की मासूम की मौत, मां की हालत गंभीर

Dhamtari Snake Bite: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम केकराखोली में जहरीले सांप के डसने से डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ घर में सो रही थी, तभी करैत सांप ने दोनों को डस लिया। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में मां-बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।