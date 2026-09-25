धमतरी के बांध लबालब, चारों जलाशयों से छोड़ा जा रहा पानी, गंगरेल के 5 गेट खुले

Dam Water Level: धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश से जलाशयों और बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। जिले के प्रमुख चारों बांधों में पर्याप्त जलभराव होने के बाद अब इनसे पानी छोड़ा जा रहा है। गंगरेल बांध के 5 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा सोनढूर, मॉडमसिल्ली और दुधावा बांध के भी गेट खोले गए हैं। जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बाद नदी-नालों में भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण कैचमेंट एरिया से बांधों में पानी की आवक बनी हुई है। बांधों में पानी का स्तर बढ़ने के साथ जल संसाधन विभाग द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जलभराव को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार गेटों से पानी बाहर निकाला जा रहा है।