बारिश शुरू होते ही प्लेटफार्म-1 बना ‘झरना’, रायपुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की खुली पोल, भागते दिखे यात्री

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बारिश और धूप से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। लेकिन बारिश के दौरान यदि इन्हीं शेड से पानी झरने की तरह गिरने लगे तो यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है। बुधवार को भी प्लेटफार्म-1 पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शेड से गिरते पानी से बचने के लिए यात्री अपना सामान लेकर इधर-उधर जाते नजर आए। यात्रियों का कहना है कि बारिश के मौसम में इस तरह की समस्या बार-बार सामने आने के बजाय रेलवे को शेड में पानी रिसने की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।