24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

बारिश शुरू होते ही प्लेटफार्म-1 बना ‘झरना’, रायपुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की खुली पोल, भागते दिखे यात्री

Platform Shed Leakage: बारिश शुरू होते ही रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर अव्यवस्था का नजारा देखने को मिला। शेड से झरने की तरह पानी गिरने लगा, जिससे बारिश से बचने के लिए खड़े यात्रियों को इधर-उधर भागना पड़ा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Sep 24, 2026

Chhattisgarh News

प्लेटफार्म-1 बना ‘झरना’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Railway Station Water Leakage: राजधानी रायपुर में बुधवार दोपहर महज एक घंटे की बारिश ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की मेंटेनेंस व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। स्टेशन के सबसे व्यस्त प्लेटफार्म नंबर-1 के मुख्य शेड से बारिश का पानी इस कदर रिसने लगा, मानो छत से कोई झरना फूट पड़ा हो। बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े सैकड़ों यात्रियों को खुद को और अपने सामान को बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। इस अफरा-तफरी में कई यात्रियों का कीमती सामान और खाने-पीने की चीजें भीग गईं।

दो महीने में ही खुली पोल

शेड से पानी टपकने की यह बदहाली कोई नई बात नहीं है। पहले भी तेज बारिश के दौरान प्लेटफार्म-1 के शेड से झरने की तरह पानी गिरने की घटना सामने आ चुकी है। उस समय इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बावजूद शेड से पानी रिसने की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।

बारिश के दौरान शेड से लगातार पानी गिरने के कारण यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करने के लिए सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ती है। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों को बारिश से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इससे खासकर सामान लेकर सफर कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पखवाड़े भर पहले जांच करने पहुंची थी हेडक्वार्टर की टीम, नहीं सुधरी व्यवस्था

बता दें कि पखवाड़े भर पहले स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर हेडक्वार्टर बिलासपुर की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान स्टेशन पर कई तरह की कमियां सामने आई थीं। दीवारों में सीपेज, बंद पंखे और अन्य खामियों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी, ताकि जरूरी मरम्मत और सुधार कार्य कराया जा सके।

हालांकि, जांच के करीब 15 दिन बाद हुई बारिश में प्लेटफार्म-1 के शेड की स्थिति फिर सामने आ गई। इससे सवाल उठ रहा है कि निरीक्षण के बाद सामने आई कमियों को दूर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है।

यात्रियों को हो रही परेशानी

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बारिश और धूप से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। लेकिन बारिश के दौरान यदि इन्हीं शेड से पानी झरने की तरह गिरने लगे तो यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है। बुधवार को भी प्लेटफार्म-1 पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शेड से गिरते पानी से बचने के लिए यात्री अपना सामान लेकर इधर-उधर जाते नजर आए। यात्रियों का कहना है कि बारिश के मौसम में इस तरह की समस्या बार-बार सामने आने के बजाय रेलवे को शेड में पानी रिसने की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद का WP हैक, संपर्कों को आया 56 हजार रुपये लौटाने का मैसेज… ऐसे खुला ठगी का राज

ये भी पढ़ें
WhatsApp Hacking, Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 12:23 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बारिश शुरू होते ही प्लेटफार्म-1 बना ‘झरना’, रायपुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की खुली पोल, भागते दिखे यात्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रधानमंत्री आवास योजना में 672 मकानों के लिए लॉटरी, 1787 पात्र हितग्राही शामिल, रायपुर में बनेंगे 100 नए आवास

Pm Awas Yojana
रायपुर

महिला आरक्षक ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पत्नी ने पति को भेजे ऐसे वीडियो देखकर उड़ आएंगे होश

CG News
रायपुर

Property Registration: रायपुर में अब 14 जगहों पर होगी रजिस्ट्री की सुविधा, लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Property Registration
रायपुर

रायपुर से अंबिकापुर-वाराणसी और पटना के बीच जल्द शुरू हो सकती है फ्लाइट, DGCA को भेजा प्रस्ताव, जानिए क्या होगा किराया

Raipur airport
रायपुर

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में आज भी होगी तेज हवाओं संग मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

CG Weather News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.