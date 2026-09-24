CG Weather News: छत्तीसगढ़ में आज भी होगी तेज हवाओं संग मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पिछले 24 घंटे में करपावंड में 8, मैनपुर में 7, बड़े राजपुर, फरसगांव में 6, कोंटा, माकड़ी में 5, ताेंगपाल, केशकाल, छिंदगढ़, नगरी, छुरा, धनोरा, गरियाबंद में 4-4 सेमी पानी गिरा। इसी तरह सुकमा, बेलरगांव, अमलीपदर, सरोना, कोंडागांव, नरहरपुर, तोकापाल, बीजापुर, जगदलपुर, कांकेर, नानगुर, बस्तर, अंतागढ़, गुरुर, छोटेडोंगर, दरभा, धमतरी, बलौदा, कोमाखान, कुकरेल, बलौदा, चारामा व दोरनापाल में 3-3 सेमी पानी बरस गया। कई स्थानों पर एक से दो सेमी पानी गिरा। रायपुर शहर में 15.3 मिमी वर्षा हुई। प्रदेश के 5 जिले कवर्धा, बेमेतरा, सरगुजा, कांकेर व जशपुर जिले में सामान्य से कम पानी गिरा है। ये जिले रैनशेडो एरिया में आता है। दरअसल जब मानसूनी हवाओं को पहाड़ रोक देता है तो वहां बारिश नहीं होती। इसे रैनशेडो कहा जाता है। इन जिलों में धान की फसल प्रभावित हुई है।