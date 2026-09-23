रायपुर में मां के सामने से 14 महीने के मासूम का अपहरण, नागपुर से पूर्व प्रेमी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज खंगाले गए। फुटेज से आरोपी के नागपुर की ओर जाने की जानकारी मिली। इसके बाद साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाया। पुलिस टीम ने नागपुर पहुंचकर पवन साहू को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बाद में मासूम को उसके परिजनों को सौंप दिया गया।