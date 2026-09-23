BJP New State in-charges: स्मृति ईरानी के हाथों में छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान, सिद्धार्थ शंभू बने सह-प्रभारी, देखें लिस्ट

नई सूची में स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं हरीश द्विवेदी को बिहार के साथ कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी के साथ सिद्धार्थ शंभू संगठनात्मक गतिविधियों में सह-प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश भाजपा संगठन में प्रभारी और सह-प्रभारी की टीम अब तय हो गई है।