BJP Inside Story: 24 नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ पर खास फैसला, कर्मवीर सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने के पीछे क्या है गणित?

कर्मवीर सिंह इससे पहले झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वे लंबे समय से संघ और भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाईं और अगस्त 2022 से झारखंड में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर काम कर रहे थे। अब उन्हें झारखंड से छत्तीसगढ़ भेजा गया है। संगठन महामंत्री की भूमिका सामान्य राजनीतिक पद से अलग होती है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह पद कार्यकर्ताओं, प्रदेश नेतृत्व, मंडल और बूथ स्तर के नेटवर्क के बीच समन्वय से जुड़ा होता है। ऐसे में कर्मवीर के सामने छत्तीसगढ़ में मौजूदा संगठनात्मक व्यवस्था को समझने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होगी।