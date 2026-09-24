BJP Inside Story: 24 नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ पर खास फैसला, कर्मवीर सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने के पीछे क्या है गणित?

कर्मवीर सिंह बने छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री (Photo Source- Patrika Create)
BJP Inside Story: छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन में गुरुवार को बड़ा बदलाव हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। इसके साथ ही लंबे समय से छत्तीसगढ़ संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे पवन साय को झारखंड भेजा गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर जुड़े रहे अजय जामवाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की ओर से जारी नई नियुक्तियों में कई राज्यों के संगठनात्मक पदों पर बदलाव किया गया है और ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू बताई गई हैं।
यह बदलाव सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। भाजपा ने एक साथ कई राज्यों में संगठन महामंत्रियों और राष्ट्रीय स्तर के संगठन पदों पर जिम्मेदारियां बदली हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कर्मवीर सिंह की नियुक्ति को पार्टी के व्यापक संगठनात्मक पुनर्संयोजन के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, पार्टी ने इन बदलावों के पीछे किसी एक राज्य विशेष की रणनीति या कारण का विस्तृत आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है।
कर्मवीर सिंह इससे पहले झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वे लंबे समय से संघ और भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाईं और अगस्त 2022 से झारखंड में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर काम कर रहे थे। अब उन्हें झारखंड से छत्तीसगढ़ भेजा गया है। संगठन महामंत्री की भूमिका सामान्य राजनीतिक पद से अलग होती है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह पद कार्यकर्ताओं, प्रदेश नेतृत्व, मंडल और बूथ स्तर के नेटवर्क के बीच समन्वय से जुड़ा होता है। ऐसे में कर्मवीर के सामने छत्तीसगढ़ में मौजूदा संगठनात्मक व्यवस्था को समझने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होगी।
कर्मवीर की छत्तीसगढ़ में नियुक्ति के साथ ही पवन साय को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। पवन साय लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) रहे हैं। अब उनका संगठन केंद्र रांची रहेगा। छत्तीसगढ़ में रहते हुए पवन साय संगठन के भीतर प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय से जुड़े रहे। अब उन्हें उसी तरह की संगठनात्मक भूमिका झारखंड में निभानी होगी। यानी छत्तीसगढ़ के संगठन से जुड़े एक अनुभवी चेहरे को दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है।
Inside Story का अहम बिंदु यही है कि भाजपा ने पवन साय को संगठन से बाहर नहीं किया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी का राज्य बदला है। इसे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में नेताओं की जरूरत के अनुसार अलग-अलग राज्यों में तैनाती के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके पीछे कोई विशिष्ट आधिकारिक कारण पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया है।
छत्तीसगढ़ संगठन में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अजय जामवाल को महाराष्ट्र का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया है। इससे पहले वे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में दोनों राज्यों के संगठन से जुड़े रहे। अब उनका संगठन केंद्र मुंबई होगा। जामवाल का महाराष्ट्र जाना भी संगठनात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि अब उन्हें एक बड़े राज्य में प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनकी नई भूमिका के साथ छत्तीसगढ़ में लंबे समय से काम कर रहे एक और प्रमुख संगठनात्मक चेहरे की जिम्मेदारी बदल गई है।
कर्मवीर सिंह की नियुक्ति के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठनात्मक कामकाज में भी बदलाव दिखाई देगा। संगठन महामंत्री के स्तर पर बदलाव का असर सामान्य तौर पर प्रदेश संगठन की कार्यशैली, बैठकों, कार्यकर्ता संपर्क और आगामी कार्यक्रमों के संचालन में दिखाई दे सकता है।हालांकि, इसे किसी बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। नई नियुक्ति के बाद कर्मवीर को पहले प्रदेश के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे, जिलों, मंडलों और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाना होगा।
भाजपा की गुरुवार को जारी सूची में कुल 24 संगठनात्मक नियुक्तियों का उल्लेख है। शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी देते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा का दायित्व दिया गया है। वहीं सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी सूची में कर्मवीर को छत्तीसगढ़, पवन साय को झारखंड और अजय जामवाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। यानी छत्तीसगढ़ से जुड़े तीन प्रमुख संगठनात्मक चेहरों की जिम्मेदारियां एक साथ बदली हैं। एक नए चेहरे को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि दो पुराने संगठनात्मक चेहरों को दूसरे राज्यों में भेजा गया है।
भाजपा के इस संगठनात्मक फेरबदल का तत्काल असर नियुक्तियों के स्तर पर दिखाई दे रहा है। अब छत्तीसगढ़ में कर्मवीर सिंह को प्रदेश संगठन की कमान संभालनी है, जबकि पवन साय झारखंड और अजय जामवाल महाराष्ट्र में पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को संभालेंगे। Inside Story के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने केवल एक पद पर बदलाव नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अनुभवी संगठनात्मक चेहरों को अलग-अलग राज्यों में नई जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी ने इन नियुक्तियों के पीछे विस्तृत रणनीतिक कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए आगे होने वाली संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ता संपर्क और प्रदेश स्तर के फैसलों से ही यह स्पष्ट होगा कि नए सेटअप की प्राथमिकताएं क्या होंगी।
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