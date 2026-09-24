24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

BJP Inside Story: 24 नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ पर खास फैसला, कर्मवीर सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने के पीछे क्या है गणित?

BJP organization general secretary: छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मवीर सिंह को प्रदेश महामंत्री संगठन बनाया गया, जबकि पवन साय को झारखंड और अजय जामवाल को महाराष्ट्र की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2026

BJP Inside Story

कर्मवीर सिंह बने छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री (Photo Source- Patrika Create)

BJP Inside Story: छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन में गुरुवार को बड़ा बदलाव हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रदेश महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया है। इसके साथ ही लंबे समय से छत्तीसगढ़ संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे पवन साय को झारखंड भेजा गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर जुड़े रहे अजय जामवाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की ओर से जारी नई नियुक्तियों में कई राज्यों के संगठनात्मक पदों पर बदलाव किया गया है और ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू बताई गई हैं।

यह बदलाव सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। भाजपा ने एक साथ कई राज्यों में संगठन महामंत्रियों और राष्ट्रीय स्तर के संगठन पदों पर जिम्मेदारियां बदली हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कर्मवीर सिंह की नियुक्ति को पार्टी के व्यापक संगठनात्मक पुनर्संयोजन के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, पार्टी ने इन बदलावों के पीछे किसी एक राज्य विशेष की रणनीति या कारण का विस्तृत आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है।

Karmveer Singh Chhattisgarh: कर्मवीर की छत्तीसगढ़ में एंट्री क्यों अहम?

कर्मवीर सिंह इससे पहले झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वे लंबे समय से संघ और भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाईं और अगस्त 2022 से झारखंड में प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पद पर काम कर रहे थे। अब उन्हें झारखंड से छत्तीसगढ़ भेजा गया है। संगठन महामंत्री की भूमिका सामान्य राजनीतिक पद से अलग होती है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह पद कार्यकर्ताओं, प्रदेश नेतृत्व, मंडल और बूथ स्तर के नेटवर्क के बीच समन्वय से जुड़ा होता है। ऐसे में कर्मवीर के सामने छत्तीसगढ़ में मौजूदा संगठनात्मक व्यवस्था को समझने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल बनाने की जिम्मेदारी होगी।

पवन साय को झारखंड भेजना भी बड़ा बदलाव

कर्मवीर की छत्तीसगढ़ में नियुक्ति के साथ ही पवन साय को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। पवन साय लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) रहे हैं। अब उनका संगठन केंद्र रांची रहेगा। छत्तीसगढ़ में रहते हुए पवन साय संगठन के भीतर प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय से जुड़े रहे। अब उन्हें उसी तरह की संगठनात्मक भूमिका झारखंड में निभानी होगी। यानी छत्तीसगढ़ के संगठन से जुड़े एक अनुभवी चेहरे को दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है।

Inside Story का अहम बिंदु यही है कि भाजपा ने पवन साय को संगठन से बाहर नहीं किया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी का राज्य बदला है। इसे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में नेताओं की जरूरत के अनुसार अलग-अलग राज्यों में तैनाती के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके पीछे कोई विशिष्ट आधिकारिक कारण पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया है।

अजय जामवाल की भूमिका भी बदली

छत्तीसगढ़ संगठन में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अजय जामवाल को महाराष्ट्र का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाया गया है। इससे पहले वे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में दोनों राज्यों के संगठन से जुड़े रहे। अब उनका संगठन केंद्र मुंबई होगा। जामवाल का महाराष्ट्र जाना भी संगठनात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि अब उन्हें एक बड़े राज्य में प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। उनकी नई भूमिका के साथ छत्तीसगढ़ में लंबे समय से काम कर रहे एक और प्रमुख संगठनात्मक चेहरे की जिम्मेदारी बदल गई है।

छत्तीसगढ़ में अब बदलेगा संगठन का कामकाज?

कर्मवीर सिंह की नियुक्ति के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठनात्मक कामकाज में भी बदलाव दिखाई देगा। संगठन महामंत्री के स्तर पर बदलाव का असर सामान्य तौर पर प्रदेश संगठन की कार्यशैली, बैठकों, कार्यकर्ता संपर्क और आगामी कार्यक्रमों के संचालन में दिखाई दे सकता है।हालांकि, इसे किसी बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। नई नियुक्ति के बाद कर्मवीर को पहले प्रदेश के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे, जिलों, मंडलों और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाना होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ बदले कई चेहरे

भाजपा की गुरुवार को जारी सूची में कुल 24 संगठनात्मक नियुक्तियों का उल्लेख है। शिवप्रकाश को राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी देते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा का दायित्व दिया गया है। वहीं सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी सूची में कर्मवीर को छत्तीसगढ़, पवन साय को झारखंड और अजय जामवाल को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। यानी छत्तीसगढ़ से जुड़े तीन प्रमुख संगठनात्मक चेहरों की जिम्मेदारियां एक साथ बदली हैं। एक नए चेहरे को प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि दो पुराने संगठनात्मक चेहरों को दूसरे राज्यों में भेजा गया है।

Chhattisgarh political news: छत्तीसगढ़ के लिए बदलाव का असली असर आगे दिखेगा

भाजपा के इस संगठनात्मक फेरबदल का तत्काल असर नियुक्तियों के स्तर पर दिखाई दे रहा है। अब छत्तीसगढ़ में कर्मवीर सिंह को प्रदेश संगठन की कमान संभालनी है, जबकि पवन साय झारखंड और अजय जामवाल महाराष्ट्र में पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को संभालेंगे। Inside Story के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने केवल एक पद पर बदलाव नहीं किया, बल्कि छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अनुभवी संगठनात्मक चेहरों को अलग-अलग राज्यों में नई जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी ने इन नियुक्तियों के पीछे विस्तृत रणनीतिक कारण सार्वजनिक नहीं किए हैं, इसलिए आगे होने वाली संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ता संपर्क और प्रदेश स्तर के फैसलों से ही यह स्पष्ट होगा कि नए सेटअप की प्राथमिकताएं क्या होंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 05:17 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJP Inside Story: 24 नियुक्तियों के बीच छत्तीसगढ़ पर खास फैसला, कर्मवीर सिंह को संगठन की जिम्मेदारी देने के पीछे क्या है गणित?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ BJP में नई जिम्मेदारी संभालेंगे कर्मवीर सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी बधाई

CG News
रायपुर

झीरम मामले पर कांग्रेस का बड़ा कदम, 26 को राहुल गांधी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के नेता, बनेगी रणनीति

Jhiram Ghati massacre
रायपुर

12 IPS अफसरों को मिल सकता है प्रमोशन-तबादले, छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी तेज

CG Transfer News
रायपुर

BREAKING: छत्तीसगढ़ से पवन साय की छुट्टी, BJP ने लिया बड़ा फैसला, इन्हें मिली कमान

chhattisgarh bjp Flag.
रायपुर

छत्तीसगढ़ की गोमती साय को गुजरात भेजने के पीछे क्या है रणनीति? BJP ने सौंपी अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी

BJP Inside Story
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.