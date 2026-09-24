BREAKING: छत्तीसगढ़ से पवन साय की छुट्टी, BJP ने लिया बड़ा फैसला, इन्हें मिली कमान

Chhattisgarh BJP: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा बदलाव कर सभी को चौंका दिया है। नए फेरबदल में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और अजय जामवाल की छत्तीसगढ़ से छुट्टी हो गई है। उनके उनकी जगह कर्मवीर को छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। वहीं शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह महामंत्री नियुक्त किया गया है। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति हुई है। वहीं आज संगठन में हुए बड़े बदलाव से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।