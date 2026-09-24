महिला आरक्षक ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पत्नी ने पति को भेजे ऐसे वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

CG News: महिला आरक्षक ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप(photo-patrika)
Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट में पदस्थ महिला आरक्षक की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने उसके सहकर्मी आरक्षक घनश्याम देवांगन को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला आरक्षक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी आरक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की पत्नी को भी अश्लील फोटो-वीडियो भेजने के आरोप में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पत्नी ने कथित तौर पर महिला आरक्षक और उसके पति से जुड़े फोटो-वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेजे। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी की पत्नी फरार है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता महिला आरक्षक, आरोपी आरक्षक और पीड़िता का पति तीनों रायपुर कोर्ट में पदस्थ हैं। महिला आरक्षक ने सहकर्मी आरक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इसी दौरान आरोपी की पत्नी को दोनों के बीच संबंध की जानकारी होने की बात सामने आई। आरोप है कि आरोपी की पत्नी ने उसके मोबाइल से महिला आरक्षक और उसके पति से जुड़े अश्लील फोटो-वीडियो निकाले और उन्हें महिला आरक्षक के पति के मोबाइल पर भेज दिया।
फोटो-वीडियो भेजे जाने के बाद महिला आरक्षक अपने पति के साथ गंज थाने पहुंची। दोनों ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर गंज थाना पुलिस ने आरक्षक घनश्याम देवांगन के खिलाफ दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने अश्लील फोटो-वीडियो भेजने के मामले में आरोपी आरक्षक की पत्नी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। मामले में पुलिस दोनों आरोपियों से जुड़े मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फोटो-वीडियो किस तरह भेजे गए और इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की क्या भूमिका है।
मामले में यह तथ्य सामने आया है कि शिकायतकर्ता महिला आरक्षक, आरोपी आरक्षक घनश्याम देवांगन और महिला आरक्षक का पति तीनों रायपुर कोर्ट में पदस्थ हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, दोनों के बीच हुई बातचीत, फोटो-वीडियो भेजे जाने की परिस्थितियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
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