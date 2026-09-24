महिला आरक्षक ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पत्नी ने पति को भेजे ऐसे वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

Raipur Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट में पदस्थ महिला आरक्षक की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने उसके सहकर्मी आरक्षक घनश्याम देवांगन को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला आरक्षक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी आरक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी की पत्नी को भी अश्लील फोटो-वीडियो भेजने के आरोप में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पत्नी ने कथित तौर पर महिला आरक्षक और उसके पति से जुड़े फोटो-वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेजे। एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी की पत्नी फरार है।