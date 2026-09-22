Viral Video Controversy: अजय चंद्राकर Vs सुप्रिया श्रीनेत-नेहा सिंह राठौर! वायरल वीडियो विवाद में कोर्ट पहुंचा मामला

वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की है। पुलिस के अनुसार, कुरूद स्थित भाजपा कार्यालय में 22 मार्च 2026 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा का झंडा फहराए जाने का वीडियो बनाया गया था। आरोप है कि बाद में इसी वीडियो को डाउनलोड कर एडिट किया गया और स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पुलिस ने भुनेश्वर निराला और राकेश निराला को गिरफ्तार कर उनके मोबाइल फोन जब्त किए थे। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की जानकारी दी गई।