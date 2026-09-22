Chhattisgarh News: तिमाही परीक्षा या मजाक! चंदे के पैसे से प्रिंट हुआ प्रश्न पत्र, ब्लैक बोर्ड में लिखे गए सवाल

तिमाही परीक्षा तो शुरू हो गई है लेकिन राजधानी के ही कई स्कूलों में पूरी किताबें नहीं पहुंच पाई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जब जिम्मेेदार से इसपर चर्चा हुई तो उनका कहना था कि सभी स्कूलों में किताबें पहुंच गई है। लेकिन अभी स्कूलों से मांग पत्र मंगवाए जा रहे है। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि किताबें अभी भी भेजी जा रही है तो उनका कहना था कि वे किताबें एससीईआरटी की है। कार्यालय से डाटा तो नहीं मिला लेकिन मांग पत्र से साफ है कि काफी सारे स्कूल किताबें कम होने से मांग पत्र भेज रहे हैं। एक शिक्षक ने बताया कि किताबें स्कूल में कम आई है जिसके कारण कई बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिल पाई है। अब ऐसे में ही उन्हें परीक्षा देना पड़ रहा है।