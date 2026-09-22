Ration shop case: रायपुर के राशन दुकानों में बड़ा खेल, चावल की जगह जबरदस्ती थमाया जा रहा पैसा, गरीबों के हक पर डाका

20 सितंबर को पंडरी स्थित मधु पिल्ले स्कूल के पास गंगा मैया स्व. सहायता समूह दुकान आईडी (441001058) में जांच की गई। इस दौरान दुकान बंद पाया गया, जिसे खुलवाकर विक्रेता अंकित साहू की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया गया। ई पॉस मशीन में बीपीएल चावल 0.55 क्विंटल, चावल एपीएल 31.70 क्विंटल कुल 32.25 क्विंटल चावल पाया गया। पर मौके पर शून्य चावल मिला। जो कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 की धारा 5 (1), 11, 15 एवं आबंटन प्रधिकार पत्र की धारा 8,10, 11 का उल्लंघन है, दंडनीय है।