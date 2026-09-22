दस्तावेज तक नहीं पूछे, बाहरी राज्यों के छात्रों को छत्तीसगढ़ कोटे में दे दी MBBS की सीटें, रायपुर में मचा बवाल

दस्तावेज सत्यापन के दौरान मेडिकल कॉलेजों में स्क्रूटिनी अधिकारी केवल ये देखते हैं कि सर्टिफिकेट वेलिड अधिकारियों ने जारी किया है या नहीं। वे यह नहीं देखते की छात्र छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है कि नहीं। मौके पर ये पता भी नहीं किया जा सकता। मामले की जब शिकायत होती है, तभी जांच कराई जाती है। इसी साल सिम्स में फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने पर 3 छात्रों का एडमिशन रद्द किया गया था। 10 साल पहले भी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में एक छात्र का प्रवेश रद्द किया जा चुका है।