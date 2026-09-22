असम में कांग्रेस काफिले पर हमला: एसिड फेंका गया, भूपेश बघेल ने हिमंत सरकार पर लगाया गुंडाराज का आरोप

Assam Congress: असम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष गौरव गगोई के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। नौगांव में कुछ असामाजिक तत्व ने पथराव किया। गनीमत है कि दोनों नेता सुरक्षित है। इस हमले को लेकर भूपेश बघेल ने कई और खुलासे किए है। बताया कि अज्ञात हमलावर कोई और नहीं भाजपा के गुंडे है। हम पर एसिड फेंका गया। गनीमत है कि कार के शीशे बंद थे। यह घटना साबित करता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का गुडाराज चल रहा है।