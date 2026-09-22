असम में कांग्रेस काफिले पर हमला: एसिड फेंका गया, भूपेश बघेल ने हिमंत सरकार पर लगाया गुंडाराज का आरोप

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने क्षतिग्रस्त कार की फोटो सोशल मीडिया में शेयर की ( Photo - X @bhupeshbaghel)
Assam Congress: असम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष गौरव गगोई के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। नौगांव में कुछ असामाजिक तत्व ने पथराव किया। गनीमत है कि दोनों नेता सुरक्षित है। इस हमले को लेकर भूपेश बघेल ने कई और खुलासे किए है। बताया कि अज्ञात हमलावर कोई और नहीं भाजपा के गुंडे है। हम पर एसिड फेंका गया। गनीमत है कि कार के शीशे बंद थे। यह घटना साबित करता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का गुडाराज चल रहा है।
नौगांव में हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए बताए कि मोटर साइकिलों पर बड़ी दूर तक हमारा पीछा तक किया गया। कुछ में भाजपा के झंडे भी लगे थे। वहीं जानलेवा हमले में बहुत से साथी घायल हुए हैं। हमने थाने में रपट लिखाई है। फिर हम कलेक्टर और एसपी से भी मिले।
कांग्रेस के काफिले में हुए जानलेवा हमले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी कारों पर पत्थरों से हमले हुए, कार का शीशा टूट गया। भीतर बैठे एआईसीसी के सचिव मनोज चौहान और अन्य साथियों को चोटें आईं हैं। मैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जिस कार में थे उस पर तो एसिड तक फेंका गया। गनीमत है कि कार के शीशे बंद थे। आज भाजपा का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के गुंडाराज का पर्दाफ़ाश हुआ है।
सोशल मीडिया के जरिए भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल है क्योंकि आचार संहिता के बाद क़ानून व्यवस्था चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी होती है। आगे कहा कि लोकसभा उपचुनाव चुनाव में हारने का डर अब भाजपा को सता रहा है इसलिए कांग्रेस पर हमला करवा रही है। ऐसे हमलों से न कांग्रेस डरने वाली है और न असम की जनता। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
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