मैं CM साय से बहस के लिए तैयार हूं, सरगुजा में कोल माइंस की मंजूरी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान

बीते 15 सितंबर को गृहमंत्री विजय शर्मा और भूपेश बघेल आमने-सामने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों को लेकर रायपुर के प्रेस क्लब में दोनों की बीच 1 घंटा 20 मिनट तक बहस हुई। दोनों नेताओं ने बेकाक अंदाज में अपनी बातें रखी। इस दौरान प्रेस क्लब में जबरदस्त माहौल था। प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुई खुली बहस को लेकर सियासी बयान बाजी भी तेज हुआ। वहीं अब भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बहस के लिए चुनौती दी है।