Ambikapur Police: अंबिकापुर में दिनदहाड़े घर में घुसकर अधेड़ को 3 युवकों ने मारा चाकू, फिर हो गए फरार, पहुंचे आईजी-एसपी

अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर में दिनदहाड़े 3 युवकों ने घर में घुसकर एक अधेड़ व्यक्ति के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। व्यक्ति लहूलुहान हालत (Knife attack in Ambikapur) में घर में ही गिर गया। हो-हल्ला सुनकर जब तक पड़ोसी मौके पर पहुंचते, तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना शहर के रसूलपुर मोहल्ले में हुई है। घायल व्यक्ति को तत्काल शहर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, यहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही आईजी, एसपी, एएसपी, सीएसपी समेत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु कर दी है। चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की बेटी का कहना है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने यह हमला कराया है।