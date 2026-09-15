Surajpur News: आधी रात बेटे से शिक्षक बोले- मुझे नींद नहीं आ रही है, सुबह बिस्तर से थे गायब, खोजा तो कुएं में मिली लाश

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दवना निवासी एक प्रधानपाठक की लाश (Teacher death) मंगलवार की सुबह कुएं में मिली। उनका मोबाइल कुएं के पास ही पड़ा हुआ था। कुएं से शव निकालने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात परिवार के सभी सदस्य जब सो रहे थे तो वे जगे हुए थे। बेटा कमरे में पहुंचा तो बताया कि नींद नहीं आ रही है। वहीं तनाव में रहने की भी बात कही। सुबह जब बेटा कमरे में पहुंचा तो शिक्षक बिस्तर पर नहीं थे। जब खोजबीन शुरु की गई तो कुएं में उनकी लाश मिली। शिक्षक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। शिक्षक कुएं में गिर गए या और कोई बात है, इसकी जांच की जा रही है।