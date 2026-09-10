Surajpur News: 26 साल की शिक्षिका की अचानक मौत, घर में ऐसा मंजर देख परिवार के उड़े होश

सूचना मिलने के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत से संबंधित चिकित्सकीय तथ्य स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल यह सामने नहीं आया है कि शिक्षिका ने कथित तौर पर आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। पुलिस घटना से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी ली जा रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में पता लगाया जा सके।