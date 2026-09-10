Surajpur News: 26 साल की शिक्षिका की अचानक मौत, घर में ऐसा मंजर देख परिवार के उड़े होश

26 वर्षीय शिक्षिका की अचानक मौत (Photo Patrika Cteate)
Teachers Death in Surajpur: सूरजपुर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल की 26 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। शिक्षिका का शव उनके घर में फंदे पर मिला। घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जानकारी के अनुसार मृतका सलका की रहने वाली थी और स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि रात के समय वह अपने घर में मौजूद थी। इसी दौरान उसने कथित तौर पर फांसी लगा ली। घटना का पता चलने के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। युवा शिक्षिका की अचानक मौत की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिचित और स्थानीय लोग भी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। महज 26 साल की उम्र में शिक्षिका की मौत से परिवार में मातम का माहौल है।
सूचना मिलने के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत से संबंधित चिकित्सकीय तथ्य स्पष्ट होने की उम्मीद है। फिलहाल यह सामने नहीं आया है कि शिक्षिका ने कथित तौर पर आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। पुलिस घटना से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी ली जा रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में पता लगाया जा सके।
युवा शिक्षिका की अचानक मौत से परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं स्कूल से जुड़े लोगों और परिचितों को भी घटना की जानकारी मिलने पर गहरा दुख हुआ है। फिलहाल प्रेमनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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