10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बालोद

10वीं क्लास के छात्र की कमरे में मिली डेडबॉडी, स्कूल में मचा हड़कंप, बालोद पुलिस जांच में जुटी

Balod News: आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बालोद पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दिया है..
less than 1 minute read
Google source verification

बालोद

image

Chandu Nirmalkar

Sep 10, 2026

govt school class room

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File photo - Patrika )

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। डौंडी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 10वीं क्लास के छात्र की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि वह पीटी में नहीं पहुंचा था, जब खोजबीन की तो उसकी लाश क्लास रूम में मिली। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है।

Balod News: पीटी से वापस आए तो कमरे में मिली लाश

जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान विनय कुमार, पिता कामता राम के रूप में हुई है। वह ग्राम रीवागहन खेरथा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आज सुबह विनय कुमार पीटी में शामिल होने नहीं गया था। इसके बाद जब पीटी से बाकी बच्चे वापस आए, तो उसकी खोजबीन की। कमरे में जाकर देखा तो उसकी लाश मिली। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया।

मौत की वजह स्पष्ट नहीं

घटना की सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद सहायक आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट में ही मौत की वजह सामने आएगी। इधर संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 02:01 pm

Published on:

10 Sept 2026 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / 10वीं क्लास के छात्र की कमरे में मिली डेडबॉडी, स्कूल में मचा हड़कंप, बालोद पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कहीं जेल, कहीं जमीन… हर तरफ ठगी

जागरूकता अभियान के बाद भी लोग झांसे में आकर अपनी रकम गंवा रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2026 तक 31 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
क्राइम

तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में टक्कर, स्टेयरिंग में फंसा चालक

सिकोसा में तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप में आमने-सामने से टक्कर हो गया। जिससे पिकअप के परखच्चे उड़ गए। चालक केबिन में स्टेयरिंग में फंस गया था जिसे कटर मशीन से काटकर बाहर निकाला गया।
Exclusive

झोपड़ी और कला मंच में पढ़ने मजबूर नौनिहाल

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जांच के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। जर्जर भवन बच्चों के सीखने के माहौल को बाधित करते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।
Exclusive

Balod News: कैंसर को हराने वाली शिक्षिका अब सिखा रहीं जिंदगी का पाठ, भांजियों ने भी दिया कमर तक लम्बे बालों का दान

Balod Cancer patients
बालोद

शिक्षक दिवस पर मिसाल, बालोद की ममता की आवाज बनी हजारों दृष्टिबाधित बच्चों की आंखें, 11 हजार ऑडियो बुक का रिकॉर्ड

Chhattisgarh News
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.