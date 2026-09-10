10वीं क्लास के छात्र की कमरे में मिली डेडबॉडी, स्कूल में मचा हड़कंप, बालोद पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही डौंडी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद सहायक आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। अभी तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट में ही मौत की वजह सामने आएगी। इधर संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है।