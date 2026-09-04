शिक्षक दिवस पर मिसाल, बालोद की ममता की आवाज बनी हजारों दृष्टिबाधित बच्चों की आंखें, 11 हजार ऑडियो बुक का रिकॉर्ड

Teachers' Day 2026: शिक्षक दिवस पर हम हर साल गुरु के सम्मान और उनके योगदान की बात करते हैं। लेकिन बालोद की एक शिक्षिका ने गुरु के सम्मान को अपने काम के जरिए एक अलग ही पहचान दी है। डौंडी ब्लॉक के छोटे से गांव कंजेली के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ममता सोनेश्वर ने अपनी आवाज को उन हजारों बच्चों की आंखें बना दिया है, जो देख नहीं सकते। उनका यह प्रयास न सिर्फ शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी स्कूल की चारदीवारी से कहीं आगे तक निभा सकता है।