Onion and Sugar Prices: छत्तीसगढ़ में आग की तरह बढ़ रही है महंगाई, प्याज 60 और शक्कर 70 के पार, बिगड़ा रसोई का बजट

बाजार आई गृहणियों ने महंगाई पर जमकर नाराजगी जताई। सुनीता साहू ने कहा कि पहले 500 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी-भाजी आ जाती थी। अब 500 में दो दिन का भी नहीं हो रहा। प्याज-शक्कर देखकर तो हाथ ही नहीं लगाते। आधा किलो की जगह पाव भर ले रहे हैं। बच्चों के टिफिन का भी सोचना पड़ता है। राधा देवांगन ने कहा कि त्योहार सिर पर है, मेहमान आएंगे तो मीठा कैसे बनेगा? शक्कर 70 रुपए किलो हो गई। चाय की पत्ती भी 350 रुपए किलो। सुबह की चाय भी अब महंगी लगती है। सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए।