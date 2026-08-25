102 करोड़ की सौगात, महतारी वंदन की 31वीं किस्त जारी

Patrika Chhattisgarh News मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल रघुवीर सिंह मिनी स्टेडियम में आयोजित मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने डौंडीलोहारा क्षेत्र में 102 करोड़ से अधिक के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। साथ ही रक्षाबंधन के तीन दिन पूर्व महतारी वंदन योजना की लगभग 68,28,918 महिलाओं के खाते में 631 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही डौंडीलोहारा नगर में आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण, खरखरा लिफ्ट एरीगेशन सहित 6 बड़ी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इस दौरान मंच पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, कांकेर सांसद भोजराज नाग, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी संध्या परगनिया, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू एवं आरके राय, नगर पंचायत अध्यक्ष लाल निवेंद्र टेकाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष कांति सोनबरसा, मंडल अध्यक्ष कुसुम शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, जिला महामंत्री सौरभ लूनिया, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुेर, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर, राकेश यादव, हरीश कटझरे, टीनेश्वर बघेल शीतल नायक मौजूद रहे।