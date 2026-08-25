फर्रुखाबाद: बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के थाना कम्पिल क्षेत्र के रुदायन गांव में मंगलवार को बिजली का करंट लगने से रजनेश शर्मा की मौत हो गई। हादसे के समय रजनेश अपने घर के बाहर स्थित बिजली के सामान की दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक करंट की चपेट में आने के बाद वह जमीन पर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है।