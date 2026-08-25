फर्रुखाबाद: बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

फर्रुखाबाद में बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत होने पर रोते-बिलखते परिजन।PC-वीडियो ग्रैब
Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के थाना कम्पिल क्षेत्र के रुदायन गांव में मंगलवार को बिजली का करंट लगने से रजनेश शर्मा की मौत हो गई। हादसे के समय रजनेश अपने घर के बाहर स्थित बिजली के सामान की दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक करंट की चपेट में आने के बाद वह जमीन पर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है।
रुदायन गांव निवासी रजनेश शर्मा पुत्र रवींद्र शर्मा अपने घर के बाहर बिजली के सामान की दुकान चलाते थे। परिजनों के मुताबिक, मंगलवार को वह दुकान पर ही किसी काम में व्यस्त थे। इसी दौरान अचानक उन्हें विद्युत करंट लग गया। करंट लगते ही वह मौके पर गिर पड़े।
हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी हुई। परिजनों के अनुसार, मोहल्ले के कुछ बच्चों ने रजनेश को करंट लगने की सूचना परिवार के लोगों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की।
परिजन रजनेश शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने रजनेश को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद कम्पिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ ही हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाया। पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
परिजनों के मुताबिक, रजनेश शर्मा परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी आमदनी से ही परिवार का खर्च चलता था। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। रजनेश की अचानक मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।हादसे की खबर के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। आसपास के लोग परिवार के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।
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