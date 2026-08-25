25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद: बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Farrukhabad Electric Shock Death: फर्रुखाबाद के कम्पिल में बिजली हादसे ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। रजनेश शर्मा की मौत के बाद पीछे पत्नी-बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर जाने से परिजनों के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया।
2 min read
Google source verification

फर्रुखाबाद

image

Aman Pandey

Aug 25, 2026

farrukhabad electric shock death

फर्रुखाबाद में बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत होने पर रोते-बिलखते परिजन।PC-वीडियो ग्रैब

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के थाना कम्पिल क्षेत्र के रुदायन गांव में मंगलवार को बिजली का करंट लगने से रजनेश शर्मा की मौत हो गई। हादसे के समय रजनेश अपने घर के बाहर स्थित बिजली के सामान की दुकान पर काम कर रहे थे। अचानक करंट की चपेट में आने के बाद वह जमीन पर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है।

बिजली की दुकान पर कर रहे थे काम

रुदायन गांव निवासी रजनेश शर्मा पुत्र रवींद्र शर्मा अपने घर के बाहर बिजली के सामान की दुकान चलाते थे। परिजनों के मुताबिक, मंगलवार को वह दुकान पर ही किसी काम में व्यस्त थे। इसी दौरान अचानक उन्हें विद्युत करंट लग गया। करंट लगते ही वह मौके पर गिर पड़े।

हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी हुई। परिजनों के अनुसार, मोहल्ले के कुछ बच्चों ने रजनेश को करंट लगने की सूचना परिवार के लोगों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की।

कायमगंज सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

परिजन रजनेश शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने रजनेश को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने शुरू की मामले की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलने के बाद कम्पिल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने के साथ ही हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटाया। पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

परिवार में इकलौते कमाने वाले थे रजनेश

परिजनों के मुताबिक, रजनेश शर्मा परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी आमदनी से ही परिवार का खर्च चलता था। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है। रजनेश की अचानक मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।हादसे की खबर के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। आसपास के लोग परिवार के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एमएससी छात्रा की हत्या में था वांछित, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 11:59 pm

Published on:

25 Aug 2026 11:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / फर्रुखाबाद: बिजली की दुकान पर काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर हादसा, गंगा में डूबे एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 कांवड़िए

Kanwar Yatra
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में गंगा उत्थान पर, NDRF और PAC मौके पर, बदायूं मार्ग किया गया बंद, मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी

बाढ़ के चपेट में आया घर, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर: गांव अस्तित्व खतरे में, इस गांव की ओर बढ़ी गंगा, ग्रामीणों का पलायन, डीएम की आर्थिक मदद की घोषणा

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, फोटो सोर्स- X फर्रुखाबाद डीएम
फर्रुखाबाद

कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे: मैनपुरी के देवर-भाभी को ट्रक ने रौंदा, कन्नौज के विवेक बाथम की भी गई जान

सड़क दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

UP Politics: बीजेपी सांसद पर FIR! डकैती और जानलेवा हमले में मुकेश राजपूत पर केस दर्ज

FIR
फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.