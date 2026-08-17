फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर हादसा, गंगा में डूबे एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 कांवड़िए

Kanwar Yatra Accident: फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर सोमवार भोर में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शाहजहांपुर के नयागांव खुदागंज से कांवड़ लेकर आए एक ही गांव के चार युवक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूब गए। साथियों और पुलिस ने उन्हें गहरे पानी में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, स्थानीय गोताखोर और NDRF की टीम चारों की तलाश में जुटी है। तेज बहाव के कारण दोपहर तक उनका कोई पता नहीं चल सका।