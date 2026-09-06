‘पता नहीं बाबा किससे क्या सेवा ले लें’, फिल्म ‘हनुमान अंश’ और नीम करौली धाम के विकास पर बोले मुख्य पुजारी

त्यागी जी महाराज ने धाम में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति को भी विशेष बताया। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति बाबा नीम करौली महाराज ने स्वयं मिट्टी और गोबर से तैयार की थी। आज भी मूर्ति उसी स्वरूप में धाम में स्थापित है। मंगलवार और शनिवार को इसका विशेष श्रृंगार किया जाता है और चोला चढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां स्थापित हनुमान जी की मूर्ति बाबा के अपने हाथों से तैयार की गई मानी जाती है। इसी कारण इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अलग है।