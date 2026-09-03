फर्रुखाबाद: CM योगी आदित्यनाथ ने कहा- सैफई सिंडिकेट के पास डकैती डालने का पुराना अनुभव, डाल दिया गया ताला

फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
Chief Minister Yogi Adityanath: फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती में सैफई सिंडिकेट हावी रहता था। कोई बोल नहीं पता था। अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल भेजा जा रहा है और उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री सहित अन्य प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आए थे। इसके पहले उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद की नीम करोरी बाबा की पावन धरा को नमन है। कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कारण 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। यह निवेश युवाओं को रोजगार, सम्मान और उज्जवल भविष्य देगा। अब बिना भेदभाव के लोगों को युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। फर्रुखाबाद के युवाओं को भी पुलिस की नौकरी करने का अवसर मिला है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब हर विकासखंड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है। जहां कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं चल रही है। जिसके माध्यम से बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। सीएम कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षाएं एक ही जगह उपलब्ध हो रही है। जहां सभी प्रकार की सुविधा मिल रही हैं। 50 हजार बेटियों को सरकार स्कूटी उपलब्ध करने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं की यात्रा बस यात्रा मुफ्त कर दी गई है। लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर शुरू की गई योजना के अंतर्गत अब माताएं मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। उन्हें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, बाबा नीम करोरी के दर्शन करने के लिए बस में पैसे देने नहीं देने पड़ेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ अब लूट नहीं चलेगी। पहले 10 हजार की जगह 6 हजार और 12 हजार की जगह 8 हजार रुपए मिलते थे। सैफई सिंडिकेट की एजेंसी डकैती डालती थी जिनके पास पुराना अनुभव है। उस पर ताला लगवाने का काम किया गया है। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 20 हजार उनके अकाउंट में सीधे जाएगा। भविष्य निधि के पैसे भी काटेंगे, दुर्घटना, शादी, उच्च शिक्षा आदि की भी व्यवस्था की गई है। शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, शिक्षामित्रों के लिए भी कैशलेस सुविधा दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायकों और सांसदों की मांग समय के अनुरूप है। गंगा के फैलाव को रोकने के लिए चैनेलाइज किया जाएगा। जिससे फसल के साथ गांव की भी सुरक्षा होगी। अस्पतालों में एंटी वेनिस इंजेक्शन और दवा की भी व्यवस्था की गई है। पशुधन का भी नुकसान ना हो इसके लिए भी जिला प्रशासन को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम बाढ़ प्रभावित किसानों को सीधे अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। फर्रुखाबाद को बाढ़ मुफ्त बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि बाढ़ का पानी उतरते ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्रुखाबाद का अब अपना एक एक्सप्रेसवे होगा। कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी आवागमन बना रहा। फर्रुखाबाद खेती किसानी का बेल्ट है। आलू किसानों के लिए बोरे की व्यवस्था की गई है। आगरा में आलू का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है जो काम करने लगा है। इससे आलू किसानों को लाभ मिलेगा। उनकी आमदनी बढ़ेगी। गन्ने का मूल्य अब 400 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है जो पहले 275 से ₹300 प्रति कुंतल था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया। इसके साथ ही आश्रयहीन हुए परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, आपदा मोचक निधि से राहत राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से मथुरा के लिए रवाना हो गए। जहां पर 1051 करोड रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 7240 लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर की चाबी और चेक का वितरण भी करेंगे।
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