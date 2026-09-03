फर्रुखाबाद: CM योगी आदित्यनाथ ने कहा- सैफई सिंडिकेट के पास डकैती डालने का पुराना अनुभव, डाल दिया गया ताला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायकों और सांसदों की मांग समय के अनुरूप है। गंगा के फैलाव को रोकने के लिए चैनेलाइज किया जाएगा। जिससे फसल के साथ गांव की भी सुरक्षा होगी। अस्पतालों में एंटी वेनिस इंजेक्शन और दवा की भी व्यवस्था की गई है। पशुधन का भी नुकसान ना हो इसके लिए भी जिला प्रशासन को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम बाढ़ प्रभावित किसानों को सीधे अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। फर्रुखाबाद को बाढ़ मुफ्त बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि बाढ़ का पानी उतरते ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए।