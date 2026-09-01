1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे‌‌ भी धंसा, टोल प्लाजा के पास हुआ 7 फुट का गढ्ढा

Meerut Prayagraj Ganga Expressway: उन्नाव में मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाया गया गंगा एक्सप्रेसवे पर दरार आ गई। इसके साथ ही करीब सात फीट सड़क धस गई। निर्माण एजेंसी सड़क मरम्मत करवा रही है।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Nath Awasthi

Sep 01, 2026

गंगा एक्सप्रेसवे का गड्ढा, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

गंगा एक्सप्रेसवे का गड्ढा, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Meerut prayagraj Ganga expressway: उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद अब मेरठ- प्रयागराज के बीच बनाये गये गंगा एक्सप्रेसवे चर्चा में आ गया है। जिसमें काफी लंबी दरार आ गई और करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यह गड्ढा मेरठ से प्रयागराज जाने वाली लेन पर हुआ है। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर इस पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।‌ इसके पहले टोल प्लाजा के पास पानी भरने का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में एजेंसी मैनेजर ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर आई खामियों को ठीक कराया जा रहा है। जल्दी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल रूट को डायवर्ट किया गया है।

594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है।‌ जो हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को जाता है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई में किया था।‌ लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पहली बारिश को नहीं झेल पाया। आए दिन चर्चा में बना रहता है।

पहले जल भराव फिर बड़ा गड्ढा

वशीरतगंज टोल प्लाजा के पास सड़क के किनारे दरार आ गई और करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 423.6 किलोमीटर पर यह गड्ढा हुआ है। एक्सप्रेस सुबह से गुजरने वाले लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पहले बीते मंगलवार को एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स बूथ के पास का वीडियो सामने आया था। जिसमें करीब 2 फिट पानी भर गया था। जिसके कारण वाहनों की गति पर भी प्रभाव पड़ा। ‌

रूट को डाइवर्ट कर मरम्मत कार्य शुरू

गंगा एक्सप्रेसवे का वीडियो सामने आने के बाद संबंधित एजेंसी ने तत्काल मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। बेरीकेडिंग लगा करके यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। इसके पहले किलोमीटर संख्या 421 पर भी सड़क धंस गई थी। जिसका वीडियो सामने आने के बाद गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही सोनिक गांव के पास एक्सप्रेसवे के किनारे की मिट्टी भी बह गई थी। जिसके कारण सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। निर्माण एजेंसी ने सड़क का मरम्मत करवा कर सही कराया। इस संबंध में पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजर संजीव तिवारी ने बताया की एक्सप्रेसवे पर जहां पर भी एक्सप्रेसवे पर कमी आई है। उनको दूर किया जा रहा है। जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा।

जालौन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान: किसान यूनियन की प्रशासन से मांग, 25 प्रतिशत की मिले तत्काल मदद

ये भी पढ़ें
प्रदर्शन करते भारतीय किसान यूनियन, फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 03:52 pm

Published on:

01 Sept 2026 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे‌‌ भी धंसा, टोल प्लाजा के पास हुआ 7 फुट का गढ्ढा

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में घोषित किया अवकाश, बीएसए ने जारी किया आदेश

डीएम के आदेश पर स्कूल बंद, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
उन्नाव

उन्नाव में रक्षाबंधन में अनुमति से ज्यादा भीड़ इकट्ठा, डीएम एसडीएम को हटाया, भेजे गए धर्मेंद्र कुमार सिंह

डीएम घनश्याम, फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
उन्नाव

उन्नाव के हिंदू संगठन नेता की हत्या की अफवाह, वीडियो जारी कर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

धीरेंद्र प्रताप सिंह फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
उन्नाव

उन्नाव: रक्षाबंधन का उपहार लेने पहुंची महिलाएं निराश, डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया कार्यक्रम

कार्यक्रम स्थल का दृश्य फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

लखनऊ-उन्नाव-कानपुर राजमार्ग पर रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, बस चालक की मौत, 16 यात्री घायल

स्वास्थ्य केंद्र में बैठे घायल यात्री, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.