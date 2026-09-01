कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे‌‌ भी धंसा, टोल प्लाजा के पास हुआ 7 फुट का गढ्ढा

Meerut prayagraj Ganga expressway: उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद अब मेरठ- प्रयागराज के बीच बनाये गये गंगा एक्सप्रेसवे चर्चा में आ गया है। जिसमें काफी लंबी दरार आ गई और करीब 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यह गड्ढा मेरठ से प्रयागराज जाने वाली लेन पर हुआ है। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर इस पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।‌ इसके पहले टोल प्लाजा के पास पानी भरने का वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में एजेंसी मैनेजर ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर आई खामियों को ठीक कराया जा रहा है। जल्दी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल रूट को डायवर्ट किया गया है।