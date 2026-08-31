31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जालौन

जालौन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान: किसान यूनियन की प्रशासन से मांग, 25 प्रतिशत की मिले तत्काल मदद

Bharatiya Kisan Union protest: जालौन में भारतीय किसान यूनियन ने फसलों को हुए नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम से फसल बीमा योजना के 'मिड सीजन' प्राविधानों का लाभ किसानों को दिये जाने की मांग की।
2 min read
Google source verification

जालौन

image

Narendra Nath Awasthi

Aug 31, 2026

प्रदर्शन करते भारतीय किसान यूनियन, फोटो सोर्स- पत्रिका

प्रदर्शन करते भारतीय किसान यूनियन, फोटो सोर्स- पत्रिका

Bharatiya Kisan Union protest: जालौन में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसान यूनियन के नेताओं ने नारेबाजी की और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। उन्होंने भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर मुआवजा की मांग की है। देवी आपदा और फसल बीमा योजना से मदद करने की गुहार लगाई। किसान नेताओं ने कहा कि भारी बारिश के कारण फसलें जलमग्न हो गई है। राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कराया है। यह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी किसान छूटने न पाएं।‌

उड़द, मूंग, तिल को भारी नुकसान

उत्तर प्रदेश के जालौन में भारी बारिश के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उड़द, मूंग, तिल आदि फसलें पानी में डूब कर पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों की जमा पूंजी भी चली गई। किसानों की समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे।

खेत तालाब बन गए

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। जालौन ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। खेत तालाब बन चुके हैं। फसलें पूरी तरह डूब चुकी है, मकई, ज्वार, बाजरा, तिल, आदि की फैसले खराब हो चुकी हैं। किसानों में हाहाकार मचा है। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसने की समस्याओं को उठाया गया है।

देवी आपदा और फसल बीमा योजना से की जाए मदद

राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि किसानों के नुकसान की भरपाई देवी आपदा फंड और फसल बीमा योजना से किया जाए। फसलों के हिसाब से यह समय 'मिड सीजन' कहलाता है जब उनमें फूल आदि खिलते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि फसल बीमा योजना में 'मिड सीजन' के प्राविधानों का लाभ किसानों को दिया जाए। इसके अंतर्गत किसानों को 25 प्रतिशत का भुगतान तत्काल करवाया जाए। ऐसे में यदि किसानों को 25 प्रतिशत का लाभ मिल जाएगा तो आने वाली फसल के लिए किसान को राहत मिल जाएगी। सितंबर महीने के अंत तक 'रवि की फसल' के लिए किसान को राहत मिल जाएगी। इसलिए उनकी मांग है कि फसल बीमा योजना में 'मिड सीजन' लगवाया जाए।

जिला प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू किया

राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि जिला प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि पिछली बार कुछ किसान ऐसे रह गए जिनके खेत का सर्वे नहीं हुआ था। ऐसे में किसानों का काफी नुकसान हो जाता है। उनकी मांग है कि किसान यदि डिमांड करता है तो सर्वे जरूर कराया जाए। सर्वे होने के बाद नुकसान की भरपाई की जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह सहित अन्य नेता व कार्यक्रम मौजूद थे।

उन्नाव: रक्षाबंधन का उपहार लेने पहुंची महिलाएं निराश, डीएम एसपी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
कार्यक्रम स्थल का दृश्य फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 05:45 pm

Published on:

31 Aug 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jalaun / जालौन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान: किसान यूनियन की प्रशासन से मांग, 25 प्रतिशत की मिले तत्काल मदद

बड़ी खबरें

View All

जालौन

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जालौन: बुर्का में हिंदू लड़कियों का आपत्तिजनक गाने पर डांस, हिंदू संगठन ने दोषियों पर की कार्रवाई की मांग

डांस में शामिल लड़कियां, फोटो सोर्स- X Jalaun police
जालौन

IAS Rinku Singh Rahi: उठक-बैठक से लेकर ब्लॉक प्रमुख विवाद तक, IAS रिंकू सिंह राही का विवादों से रहा है पुराना नाता, अब यूपी की नौकरशाही पर उठाए सवाल

Rinku Singh Rahi News IAS Rinku Singh Rahi Statement Uttar Pradesh Bureaucracy
जालौन

जालौन: जिंदगी भर गुलामी करूं फिर भी कर्ज पूरा नहीं होगा, बच्चे के इलाज से पहले सूदखोर के उत्पीड़न से तंग युवक ने दी जान

मृतक प्रदीप, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
जालौन

जालौन: आईएएस रिंकू सिंह राही बोले- आज के समय के हिसाब से शहीद भगत सिंह बड़े बेवकूफ, अच्छे बच्चे नहीं

कार्यक्रम में बोलते आईएएस रिंकू सिंह राही, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
जालौन

Jalaun Viral News: प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, बक्से में छिपा था, खुला ढक्कन तो सामने थी पत्नी, ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई

Jalaun News Kalpi News Jalaun Viral Video
जालौन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.