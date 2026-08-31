जालौन में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान: किसान यूनियन की प्रशासन से मांग, 25 प्रतिशत की मिले तत्काल मदद

राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि किसानों के नुकसान की भरपाई देवी आपदा फंड और फसल बीमा योजना से किया जाए। फसलों के हिसाब से यह समय 'मिड सीजन' कहलाता है जब उनमें फूल आदि खिलते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि फसल बीमा योजना में 'मिड सीजन' के प्राविधानों का लाभ किसानों को दिया जाए। इसके अंतर्गत किसानों को 25 प्रतिशत का भुगतान तत्काल करवाया जाए। ऐसे में यदि किसानों को 25 प्रतिशत का लाभ मिल जाएगा तो आने वाली फसल के लिए किसान को राहत मिल जाएगी। सितंबर महीने के अंत तक 'रवि की फसल' के लिए किसान को राहत मिल जाएगी। इसलिए उनकी मांग है कि फसल बीमा योजना में 'मिड सीजन' लगवाया जाए।