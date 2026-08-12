Jalaun Viral News: प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, बक्से में छिपा था, खुला ढक्कन तो सामने थी पत्नी, ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई

बताया जा रहा है कि युवक और महिला के बीच लंबे समय से संबंध होने की चर्चा थी। महिला को युवक की रिश्तेदारी में सरहज बताया जा रहा है। हालांकि, दोनों के बीच संबंधों की वास्तविक स्थिति क्या थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब महिला की ओर से युवक पर डराने-धमकाने और जबरन संबंध बनाने के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई। बाद में महिला के बयान में बदलाव की बात भी कही जा रही है। ऐसे में पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है।