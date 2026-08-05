अब क्यों हो रही IAS रिंकू सिंह के ट्रांसफर की मांग? वकीलों ने खोला मोर्चा, जानिए क्या है पूरा मामला

यह पहला मौका नहीं है जब रिंकू सिंह राही किसी विवाद को लेकर चर्चा में आए हों। इससे पहले जालौन तहसील में एक ब्लॉक प्रमुख के साथ कोल्ड स्टोर से जुड़े मामले को लेकर उनका विवाद सुर्खियों में रहा था। उस घटनाक्रम के बाद उनका तबादला कर उन्हें उरई में न्यायिक SDM पद पर तैनात किया गया था। रिंकू सिंह राही की नई तैनाती को अभी अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन इसी दौरान बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होगा और प्रशासन उचित कदम नहीं उठाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।