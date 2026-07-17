जालौन: युवती ने वीडियो वायरल कर बताया पिता ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, वह बालिग, अपनी मर्जी से भागी

Jalaun Video of girl goes viral: जालौन में घर से भागी युवती ने अपना एक वीडियो वायरल किया है। जिसमें उसने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने वीडियो में युवती ने बताया कि वह पूरी तरह से बालिग है, उसके पिताजी ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। वह अपनी मर्जी से घर से निकली है। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। उसका अपहरण नहीं किया गया है। यदि उसके साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी घर वालों की होगी। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी मामला कालपी का है।