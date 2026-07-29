‘तुम मुझसे सेटिंग करने आए थे’, IAS रिंकू सिंह राही और EO के बीच तीखी नोकझोंक! क्या है पूरा मामला

जांच के दौरान EO राम अचल कुरील का कहना था कि संबंधित अभिलेख जांच समिति के अध्यक्ष को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं रिंकू सिंह राही ने कहा कि यदि जिलाधिकारी की ओर से कोई ऐसा आदेश है, जिसमें जांच अधिकारी बदले गए हों, तो उसे प्रस्तुत किया जाए। इसी दौरान दोनों अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। रिंकू सिंह राही ने EO से यह भी कहा कि वह उनसे मिलने नहीं बल्कि "सेटिंग" करने आए थे। इसके बाद उन्होंने जांच की प्रक्रिया जारी रखते हुए विभिन्न विभागों के दस्तावेजों का निरीक्षण कराया।