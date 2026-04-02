‘बिना काम किये नहीं लूंगा वेतन’, राजनीति में जाने को लेकर क्या बोले IAS रिंकू सिंह?

रिंकू सिंह राही ने कहा कि प्रशासनिक सेवा का सबसे बड़ा उद्देश्य जनता की भलाई के लिए काम करना होता है। लेकिन जब किसी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी या काम ही न दिया जाए तो उस पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि हमें मिलने वाली सैलरी जनता के टैक्स के पैसे से आती है। अगर हम जनता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे तो वह पैसा लेना नैतिक रूप से गलत है। इसी सिद्धांत के कारण उन्होंने ‘नो वर्क, नो पे’ की बात कही है।