UP Education Policy: बेसिक शिक्षा में बड़ा बदलाव: 96% स्कूलों में सुविधाएं, 20 हजार नई भर्तियों की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ हुई बैठक में उन्होंने स्वयं मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन चुनावी अधिसूचना के कारण निर्णय नहीं हो पाया। वर्ष 2022 में सरकार ने 2 हजार रुपये की वृद्धि की, लेकिन सरकार स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं थी। अब प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है।