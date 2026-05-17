Dog Poisoning: खेतों में बिछा जहर बना काल, कुत्तों के बाद 25 दुर्लभ गिद्धों की भी गई जान

लखीमपुर खीरी का यह इलाका विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व के बेहद करीब स्थित है। नेपाल सीमा से सटे तराई क्षेत्र में फैला दुधवा अपनी जैव विविधता, दलदली घास भूमियों, घने जंगलों और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहां बाघ, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा और कई संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। सूत्रों का कहना है कि गिद्धों की सामूहिक मौत केवल एक वन्यजीव त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे का संकेत है। गिद्ध प्राकृतिक सफाईकर्मी माने जाते हैं। वे मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं।