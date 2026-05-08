लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- ‘दो महीने से एक भी गवाह का बयान क्यों नहीं हुआ?’

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में दर्ज की गई तीसरी FIR का भी जिक्र किया, जिसमें गवाहों को डराने-धमकाने का आरोप है। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि चार हफ्तों के अंदर इसकी जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल की जाए। किसानों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ट्रायल की इस रफ्तार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।