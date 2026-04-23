लखीमपुर खीरी में आग का भीषण तांडव, पूरा गांव जलकर राख, 10 जानवर भी जले

आग की शुरुआत दोपहर करीब 1:30 बजे श्रवन पाल के घर से हुई। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात चिंगारी ने सूखे घास-फूस के घर को पकड़ लिया। उस वक्त चल रही तेज हवाओं ने 'आग में घी' का काम किया और लपटें एक घर से दूसरे घर तक तेजी से फैलने लगीं। गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी भगदड़ में प्यारे नामक एक युवक का पैर भी टूट गया।