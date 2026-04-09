चावल कैसे बन गए जानवरों की जान के दुश्मन? एक-एक कर तड़पे दर्जनों गिद्ध, वन विभाग टीम ने लिया एक्शन

गिद्ध भारत में पहले से ही लुप्तप्राय श्रेणी में हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास सरकार गिद्धों की सुरक्षा के लिए सेंचुरी बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एक ही घटना में 25 गिद्धों का मरना संरक्षण की दिशा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वन विभाग अब गंभीर रूप से बीमार पड़े पांच गिद्धों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।