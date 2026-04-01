लखीमपुर कोर्ट में चली गोली, वकील ने चचेरे भाई को मारी गोली, खेत-मेड़ का विवाद बना वजह

सोमवार सुबह कचहरी परिसर में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहले वकीलों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। लेकिन कुछ देर बाद विवाद फिर भड़क उठा। इसी दौरान जसकरन राज का बेटा विराट राज (जिसे शिवम राज ज्ञानी भी कहा जाता है) मौके पर पहुंचा और गुस्से में आकर अपने चचेरे भाई जितेंद्र राज पर 315 बोर के तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली सीने में लगने से जितेंद्र राज तख्त पर गिर पड़े। घायल वकील ने फौरन जख्म को रुमाल से दबाया और कराहते रहे।