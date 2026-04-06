महाकुंभ से फेमस IIT वाले बाबा अभय सिंह ने की शादी, जानें कौन हैं पत्नी

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 19 जनवरी 2025 को उन्हें जूना अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मार्च 2025 में नोएडा में टीवी डिबेट के दौरान स्टूडियो में मारपीट की घटना हुई जिसमें अभय सिंह खुद को पीटे जाने का आरोप लगाते रहे। इसके अलावा जयपुर में NDPS एक्ट के तहत गांजा रखने के मामले में हिरासत में लिए गए थे जिसे उन्होंने भोलेनाथ का प्रसाद बताया था।