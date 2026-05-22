प्रयागराज में नैनी ब्रिज पर दो कारों में टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मैहर देवी दर्शन करने जा रहा था परिवार

घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महोबा के रहने वाले अर्पित यादव और प्रिंस समेत तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया है कि दुर्घटना के समय दोनों ही कारों की रफ्तार काफी तेज थी। इसीलिए दोनों कार के चालकों को स्थिति संभालने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयंकर था कि दोनों कारों के प्रकट से उड़ गए। पुलिस ने बताया है कि हादसे में मारे गए तीनों लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया है कि दोनों कार में सवार लोगों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।