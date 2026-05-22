लेखपाल भर्ती परीक्षा में इन सवालों ने अभ्यर्थियों की कराई मौज, कुछ ने छुड़ाए पसीने, खचाखच भरी रहीं ट्रेनें

बता दें कि प्रदेश के 44 जिलों में 861 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं 3,66,712 में से 3,01,756 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं, प्रयागराज में 85 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में उपस्थिति दर्ज करवाई। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आए अभ्यर्थियों की वजह से ट्रेनों में चढ़ने तक की जगह नहीं मिली। प्रयागराज जिले में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। सबसे ज्यादा पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ देखने को मिली। सामान्य कोच में तो यात्रियों के पैर रखने तक की जगह नहीं थी।