सवालों के घेरे में UP Board, कई उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही रोल नंबर! 2 दर्जन से अधिक जिलों का एक जैसा हाल

जानकारी के मुताबिक, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और आगरा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक ही रोल नंबर की उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय से 30 मई तक रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि इस वर्ष बोर्ड ने परीक्षा को पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए हाईटेक व्यवस्थाएं लागू की थी। वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और गोरखपुर क्षेत्र के मूल्यांकन केंद्रों से छात्रों के अंक सीधे बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड हुए थे।