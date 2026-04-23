UP Board 10th Result 2026 : कशिश और अंशिका ने किया टॉप, बेटियों ने फिर गाड़े सफलता के झंडे

यूपी बोर्ड के इस वर्ष के परिणामों में छात्राओं का दबदबा साफ नजर आया है। टॉप-10 की सूची में अधिकांश स्थान बेटियों ने हासिल किए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। सीतापुर और बाराबंकी जैसे जिलों से आने वाली कशिश और अंशिका ने यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और लगन से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।