गोरखपुर में युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या, मौसी से अफेयर पर भड़के चचेरे भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम

उसकी आवाज सुन पिता और के अन्य लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ही भोर में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आरोपी और मृतक एक ही गांव के है जिससे वहां भी तनाव है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी फोर्स तैनात जा। CO गीडा योगेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी विनय की पहचान की गई है। चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।