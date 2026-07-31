Gorakhpur News: गोरखपुर जिला कारागार से बंदी के भागने की सूचना से हड़कंप, बैरकों की तलाशी

SSP ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करने और क्षेत्र में गश्त व सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फेरबदल से शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग में भी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। SSP गोरखपुर द्वारा आज थाना प्रभारी कोतवाली छत्रपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया तथा चौकी प्रभारी नगर निगम SI दीपशिखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, इनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।