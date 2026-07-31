31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

Gorakhpur News: गोरखपुर जिला कारागार से बंदी के भागने की सूचना से हड़कंप, बैरकों की तलाशी

Gorakhpur jail: शुक्रवार को गोरखपुर जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब जब एक पॉस्को एक्ट में बंद कैदी अचानक फरार हो गया । स्थानीय शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर रही है।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jul 31, 2026

Gorakhpur news, up news,

जिला कारागार( सोर्स पत्रिका)

Gorakhpur jail: शुक्रवार को जिला कारागार गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंदी के भागने की सूचना फ़ैल गई, जानकारी के मुताबिक वह रेप के आरोप में बंद था। घटना के बाद जेल में हाई अलर्ट हो गया और अधिकारी सभी बैरकों की तलाशी लेना शुरू कर दिए। समाचार लिखे जाने तक बंदी के बारे में कोई सूचना नहीं है। फरार बंदी बांसगांव थानाक्षेत्र से नाबालिग से रेप के आरोप में पाक्सो एक्ट में बंद था।

बांसगांव से गिरफ्तार हुआ था , तलाशी में जुटी पुलिस

बांसगांव में लड़की भगाने के मामले में दर्ज मुकदमे में 18 जुलाई को पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई कर उसी दिन उसे कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया था। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जेल में अचानक विपिन के लापता होने की सूचना फैली। इसके बाद बंदी रक्षकों के साथ ही जेल प्रशासन भी सक्रिय हो गया।

सभी बैरकों के बंदियों को बाहर निकालकर गिनती शुरू कराई गई। लेकिन विपिन का कहीं पता नहीं चल पाया है। बंदी के भागने की खबर फैलते ही फौरन शाहपुर थाना पुलिस जिला कारागार पहुंची और जेल के अधिकारियों के साथ तलाशी में जुटी। इधर बांसगांव थाना पुलिस भी क्षेत्र में सर्च अभियान में जुटी है।

गोरखपुर में चार CO के कार्यक्षेत्र बदले, कोतवाल लाइन हाजिर

SSP डॉक्टर कौस्तुभ ने जिले में प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत शहर में तैनात चार क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। जिसमें गीडा सीओ कीर्ति निधि आनन्द को अब कैण्ट की नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैंट सीओ आभा सिंह का तबादला कर क्षेत्राधिकारी गीडा बनाया गया है। जबकि ट्रैफिक सीओ दीपांशी राठौर को खजनी की कमान सौंपी गई है। वहीं अब तक क्षेत्राधिकारी खजनी के पद पर तैनात मनीष शर्मा स्थानांतरित कर नया CO यातायात नियुक्त किया गया है।

SSP ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करने और क्षेत्र में गश्त व सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फेरबदल से शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग में भी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। SSP गोरखपुर द्वारा आज थाना प्रभारी कोतवाली छत्रपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया तथा चौकी प्रभारी नगर निगम SI दीपशिखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, इनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई है।

‘राहुल गांधी को गाली देना लोकतंत्र पर हमला!’ रायबरेली में भड़के कांग्रेसी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

ये भी पढ़ें
कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, फोटो सोर्स- यूपी कांग्रेस वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 06:32 pm

Published on:

31 Jul 2026 06:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / Gorakhpur News: गोरखपुर जिला कारागार से बंदी के भागने की सूचना से हड़कंप, बैरकों की तलाशी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gorakhpur Crime News: बेटी के अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद घर में जन्मा बेटा, गोरखपुर में सिपाही की दरिंदगी ने छीन लिया राखी का सपना

Gorakhpur Case Gorakhpur News Gorakhpur Rape Murder Case
गोरखपुर

Gorakhpur Girl Murder: गोरखपुर में सिपाही ने 10 साल की बच्ची को किडनैप कर मार डाला, नदी में फेंका शव

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

समाज को बांटने वालों के आदर्श हैं बाबर और औरंगजेब: CM योगी बोले- सनातन धर्म और भारत की संस्कृति के खिलाफ हो रही साजिशें

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav
गोरखपुर

Gorakhpur News: महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, डॉ. भूपेश के. गोयल ने संभाली जिम्मेदारी

Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur News, Dr Bhupesh K Goyal, UP News, Gorakhnath University Vice Chancellor, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर समाचार, डॉ. भूपेश के गोयल, यूपी न्युज, Gorakhnath University
गोरखपुर

सीएम योगी का ऐलान: वकीलों को कैशलेस इलाज देगी सरकार, 5 लाख रजिस्टर्ड वकीलों को बड़ा फायदा

Up news, gorakhpur news, cm yogi news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.