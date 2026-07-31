‘राहुल गांधी को गाली देना लोकतंत्र पर हमला!’ रायबरेली में भड़के कांग्रेसी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Congress Workers Protest Against BJP: रायबरेली में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी ने कहा कि खुद को विश्व की सबसे बड़ी और संस्कारी कहने वाली पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने धरना-प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी ने कहा कि जिले में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्ञापन में दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।