रायबरेली: घर के बाहर 14 वर्षीय किशोरी मृत अवस्था में मिली, घरेलू विवाद में पति ने पत्नी-सास को चाकू मारा

Raebareli Death of minor girl: रायबरेली में घर के बाहर सो रही 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्ची अचेत अवस्था में चारपाई पर मिली। यह देख घर में अफरातफरी मच गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। ‌घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना बछरावां थाना क्षेत्र का है। वही एक अन्य घटना में पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और मां के नाथ काट दी जिससे दोनों का भी रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ‌