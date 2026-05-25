राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल, कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा

मामला 20 मई को रायबरेली के ग्राम लोधवारी में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा से जुड़ा है। आरोप है कि सभा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आरएसएस के लोग घर आएं तो उनसे कहना कि उनका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा “गद्दार” है। इस बयान के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है।