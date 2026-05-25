उत्तर प्रदेश में नहीं होगी बिजली की दिक्कत, ऊंचाहार NTPC में लगाई जा रही 800 मेगावाट की नई यूनिट

वर्तमान में ऊंचाहार NTPC परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1550 मेगावाट है। यहां 6 यूनिट कार्य कर रही हैं। इन सभी में यूनिट 1 से 5 तक की क्षमता 210-210 मेगावाट और छठी यूनिट की क्षमता 500 मेगावाट है। नई 800 मेगावाट की यूनिट लगने के बाद कुल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। NTPC में पर्याप्त जगह उपलब्ध होने के कारण नई यूनिट स्थापित करने के सभी पैरामीटर अनुकूल हैं। जल्द ही इस यूनिट को स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नई यूनिट के चालू होने से बिजली उत्पादन बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर तथा निर्बाध बिजली मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।